Мобілізація аспірантів і студентів: які зміни передбачає новий законопроєкт

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо мобілізації в Україні. У попередній версії документа зазначалося, що аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формами освіти, не підлягають призову. Однак новий законопроєкт зазнав певних змін.

Мовиться, що Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації. До законопроєкту ще подаватимуть правки.

Дивіться також "Ті, хто багато донатять": у ЗСУ відповіли, чи мають блогери та журналісти йти до війська

Чи мобілізовуватимуть аспірантів

Згідно із новим урядовим законопроєктом про мобілізацію, аспіранти, які здобувають освіту на умовах контракту, підлягають призову на час мобілізації. Тобто можуть мобілізувати аспірантів, які здобувають освіту коштом фізичних та юридичних осіб на умовах контракту.

Нова редакція документа передбачає, що мобілізації в особливий період не підлягають здобувачі:

професійної та професійно-технічної;

фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами й здобувають наступний рівень освіти;

докторанти та особи, зараховані в інтернатуру.

Хто не підлягатиме призову згідно із новим законопроєктом / Скриншот 24 Канал

Чи буде призов студентів

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для:

здобувачів професійної (професійно-технічної);

фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами й здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Хто може отримати відстрочку від служби

Згідно із новим законопроєктом, відстрочка надається тим призовникам, які:

визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я;

навчаються у закладах загальної середньої освіти III ступеня; професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої або вищої освіти; в закладах середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання; в інтернатурі та докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення 24-річного віку – 24 Канал );

); обрали відповідний рік для проходження базової військового вишколу (зазначена відстрочка не надається під час дії воєнного стану – 24 Канал );

); мають право на звільнення від військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин.

За яких умов можна отримати відстрочку / Скриншот 24 Каналу

Що ще передбачає новий законопроєкт: коротко