Порушників військового обліку шукатимуть довше: з 19 травня продовжили строки

Нещодавно багатьом громадянам скасували статус "у розшуку", про який вони дізнались, оновлюючи військово-облікові дані. Це відбулось через те, що строки такого "розшуку" стали рахуватися по-новому.

Люди мали статус "у розшуку", бо ТЦК звертались у поліцію через те, що особа ігнорує повістки чи ще якось порушує військовий облік. Такий "розшук" до 19 травня мав тривати 2 місяці з дня порушення. Новий закон про мобілізацію продовжив цей термін.

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Як змінились терміни розшуку

Президент України 17 травня підписав закон, за яким осіб, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з'явилися за викликом у ТЦК, зможуть штрафувати від 17 тисяч до 22,5 тисячі гривень.

Штрафи можуть накладати заочно. Протокол, на підставі якого потім виноситься постанова ТЦК, пропонують не складати за умови наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання виклику. Цей закон також увів нові строки для накладення штрафу.

Раніше передбачалося, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше як через 2 місяці з дня його виявлення, крім випадків, коли справу розглядає суд.

Новий закон увів інший строк: адміністративне стягнення за вчинення в особливий період порушення правил військового обліку та мобілізації може накладатись протягом 3 місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Практично це означає, що на особу можуть накласти штраф протягом року з дня вчинення порушення.

Нові правила мобілізації та військового обліку