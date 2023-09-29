Повістку принесли додому: порядок дій військовозобов'язаного

В Україні триває загальна мобілізація у ході якого усі військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку. Вручення цього документу можливе, як за місцем прописки, так і поза ним. Наразі законодавство чітко не регламентує це питання.

Тож, якими мають бути дії військовозобов'язаного, якщо представники ТЦК та СП вручають повістку вдома – варто знати. Нюанси розповів старший офіцер відділу обліку і бронювання одного з київських районних ТЦК та СП .

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Планування мобілізаційних заходів є досить складним завданням. З одного боку, нам потрібні люди з певними військово-обліковими спеціальностями. Крім того, рознесення повісток військовозобов'язаним має розподілятись по днях, щоб не створювати надмірного навантаження на ТЦК,

– пояснив представник ТЦК.

Вручення повістки вдома – не означає стовідсоткову мобілізацію

За його словами, якщо до військовозобов'язаного прийшли представники ТЦК, це не означає, що прямо зараз людина буде мобілізована до лав Збройних Сил України.

Ми розносимо повістки з метою запрошення військовозобов'язаного до ТЦК, – додав він та пояснив, як це працює на практиці.

Якою є процедура

Ви маєте прийти до ТЦК у терміни, вказані в повістці — зазвичай це 1 – 2 дні.

У повістці перелічено документи, які треба мати при собі.

"Насамперед нас цікавить уточнення облікових даних, а саме: з'ясування актуальної освіти, спеціальності, сімейного стану, місця роботи, проживання та реєстрації", – пояснив представник ТЦК.

Наступним кроком є направлення на військово-лікарську комісію для з′ясування стану здоров′я і, відповідно, придатності до військової служби.

За словами офіцера, як правило, на військово-лікарську комісію направляють в день візиту.