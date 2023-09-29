Повістку принесли додому: порядок дій військовозобов'язаного

29 вересня 2023, 09:03
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Джерело:

Армія.Inform

В Україні триває загальна мобілізація у ході якого усі військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку. Вручення цього документу можливе, як за місцем прописки, так і поза ним. Наразі законодавство чітко не регламентує це питання.

Тож, якими мають бути дії військовозобов'язаного, якщо представники ТЦК та СП вручають повістку вдома  варто знати. Нюанси розповів старший офіцер відділу обліку і бронювання одного з київських районних ТЦК та СП

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Планування мобілізаційних заходів є досить складним завданням. З одного боку, нам потрібні люди з певними військово-обліковими спеціальностями. Крім того, рознесення повісток військовозобов'язаним має розподілятись по днях, щоб не створювати надмірного навантаження на ТЦК,
– пояснив представник ТЦК. 

Вручення повістки вдома – не означає стовідсоткову мобілізацію

За його словами, якщо до військовозобов'язаного прийшли представники ТЦК, це не означає, що прямо зараз людина буде мобілізована до лав Збройних Сил України. 

Ми розносимо повістки з метою запрошення військовозобов'язаного до ТЦК, – додав він та пояснив, як це працює на практиці.

Якою є процедура

  • Ви маєте прийти до ТЦК у терміни, вказані в повістці — зазвичай це 1 – 2 дні.
  • У повістці перелічено документи, які треба мати при собі.

"Насамперед нас цікавить уточнення облікових даних, а саме: з'ясування актуальної освіти, спеціальності, сімейного стану, місця роботи, проживання та реєстрації", – пояснив представник ТЦК. 

  • Наступним кроком є направлення на військово-лікарську комісію для з′ясування стану здоров′я і, відповідно, придатності до військової служби.

За словами офіцера, як правило, на військово-лікарську комісію направляють в день візиту.

Автор: Анастасія Лукашевська