Мобілізував до ЗСУ росіянина: на Івано-Франківщині засудили посадовця ТЦК
- Чиновник ТЦК в Івано-Франківщині мобілізував росіянина, знаючи, що в нього немає громадянства України.
- Посадовця оштрафували за перевищення повноважень на 17 тисяч гривень.
Прикарпатті чиновник ТЦК мобілізував до війська громадянина Росії. Наречена росіянина звернулася до суду.
Тимчасово виконуючий обов'язки начальника одного із ТЦК та СП скерував іноземця, у якого немає українського громадянства, на ВЛК, потім поставив його на військовий облік та включив до списків мобілізованих для відправки до військової частини, передає 24 Канал із посиланням на постанову у судовому реєстрі за 6 лютого.
Дивіться також Коли повістка поштою вважається врученою: пояснення адвоката
Що відомо
Слідство встановило, що підполковник знав про те, що чоловік є росіянином і не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Попри це, він дав вказівку відправити його на ВЛК та мобілізувати.
Наречена незаконно мобілізованого написала заяву до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
На засідання суду підполковник не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини.
Суд визнав посадовця ТЦК винним у перевищенні повноважень та призначив йому 17 тисяч гривень штрафу.
До слова, у Миколаївській області військовий кинув гранату в ТЦК і СП, пошкодивши два автомобілі. Чоловіка взяли під варту без застави.