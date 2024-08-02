Прем'єр Молдови сказав, чи будуть там повертати військовозобов’язаних українців

Раніше кілька країн заявляли, що готові передати Україні військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають на їхній території. Прем'єр Молдови також прокоментував таку можливість.

Прем’єр Молдови Дорін Речан непрямо підтвердив, що Україна просить сприяти з поверненням в Україну військовозобов’язаних, які нелегально виїхали до Молдови. За його словами, Молдова буде діяти "згідно з міжнародним правом".

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Існує певний діалог

Журналісти також пригадали, що раніше посол України у Молдові сказав, що між Києвом і Кишиневом ведеться певний діалог щодо повернення українських військовозобов'язаних, які втекли у Молдову. Його спитали, яка позиція уряду Молдови з цього приводу.

Україна має такі побажання щодо усіх країн, де перебувають українці. Ми, як і усі, дотримуємося міжнародного законодавства і прав людини, і будемо діяти згідно з міжнародним правом,

– підкреслив Речан.

У відповідь пролунало питання, чи можна вважати, що у такому разі Молдова не видаватиме українських чоловіків, однак він тільки ще раз наголосив, що Молдова буде дотримуватися законодавства та міжнародного права.