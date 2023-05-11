В Україні хочуть мобілізовувати ще одну категорію чоловіків

Мобілізацію в Україні наразі не посилюють, вона триватиме допоки в країні діятиме воєнний стан. Водночас у Раді зареєстрували законопроєкт щодо ще однієї категорії чоловіків, яких хочуть мобілізовувати.

Мова про проєкт закону №9281, який передбачає внесення змін до статті 15, 18, 18−1 і 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Ініціатором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Призовний вік зменшили

Згідно з законопроєктом, пропонується мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.

Зверніть увагу! Після ухвалення закону загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

У пояснювальній записці зазначено, що "тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану вважається недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період".

Що цьому передувало