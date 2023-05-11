В Україні хочуть мобілізовувати ще одну категорію чоловіків
Мобілізацію в Україні наразі не посилюють, вона триватиме допоки в країні діятиме воєнний стан. Водночас у Раді зареєстрували законопроєкт щодо ще однієї категорії чоловіків, яких хочуть мобілізовувати.
Мова про проєкт закону №9281, який передбачає внесення змін до статті 15, 18, 18−1 і 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Ініціатором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Призовний вік зменшили
Згідно з законопроєктом, пропонується мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.Зверніть увагу! Після ухвалення закону загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
У пояснювальній записці зазначено, що "тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану вважається недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період".
Що цьому передувало
- Кабмін на засіданні 5 травня 2023 року схвалив проєкт закону про внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу.
- Водночас у Міноборони вважають, що це створює велике навантаження на територіальні центри комплектувань та соціальної підтримки. Крім того, призов потребує додаткових фінансових витрат з боку держави.
- Врешті-решт законопроєкт про скорочення призовного віку потрапив до парламенту 10 травня. Тепер за нього мають проголосувати народні обранці.