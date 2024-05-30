"Київ збирається знизити мобілізаційний вік до 18 років": спростування чергового фейку Росії

Ворог атакує на тільки на фронті, а також і в інформаційному середовищі. Зокрема, росіяни поширюють черговий фейк про зниження мобілізаційного віку в Україні.

Росія поширює наратив про те, що Київ збирається знизити мобілізаційний вік до 18 років. Це черговий витвір російської пропаганди.

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Мобілізаційний вік з 25 років

Ворог поширює брехню, що в Україні для посилення мобілізації розглядають зниження призовного віку до 18 років. Там зазначають, що свідченням цього є розсилання повісток чоловікам 17-річного віку, однак насправді все не так.

У такий спосіб Росія намагається зашкодити мобілізаційній кампанії України.

Насправді мовиться про повістки 17-річним чоловікам для взяття на військовий облік за місцем проживання, а не поточні заходи з мобілізації.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, мобілізаційний вік в Україні починається від 25 років.

Крім того, у пресслужбі Сухопутних військ також роз’яснили, що повістки цій категорії громадян надсилаються у випадку, якщо вони з певних причин не з’явились до ТЦК та СП з метою постановки на облік.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" громадянин України чоловічої статі, якому в поточному році виповнюється 17 років, зобов'язаний стати на військовий облік.

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