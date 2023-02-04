Війна в Україні: чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном, можуть оштрафувати

В Україні триває повномасштабна війна, а разом із нею й загальна мобілізація населення. Чоловіки призовного віку, які у період повномасштабного вторгнення перебували за кордоном, можуть отримати адміністративне покарання.

Зауважимо, що військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям і не підпадають під перелік винятків. Детальніше про адміністративну та кримінальну відповідальність у цьому випадку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що про це каже юрист

Юристка Вікторія Тютюнникова пояснила, що буде з чоловіками, коли вони повернуться в Україну. За її словами, громадяни призовного віку можуть понести адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність.

Згідно з законом, чоловіки віком від 18 до 60 років, що у період повномасштабного вторгнення перебували за межами держави, по прибуттю в Україну мають заплатити штраф. Мовиться про суму від 3400 до 5100 гривень.

Водночас, якщо чоловік перетнув кордон нелегально, то доведеться додатково оплатити ще від 3400 до 8500 гривень. Крім того, кримінальну відповідальність нестимуть чоловіки, що отримали повістки й після цього втекли з країни – їм загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

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Водночас покарання для тих, хто виїхав до 24 лютого, немає