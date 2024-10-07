Що буде, якщо ігнорувати повістки та не оновити дані в ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані можуть отримати повістки, а після цього повинні будуть з'явитись в ТЦК.

Новий закон про мобілізацію набув чинності в травні. Відповідно до нього, військовозобов'язані повинні були оновити дані в центрах комплектування та соціальної підтримки, передає 24 Канал.

Дивіться також У Міноборони пояснили що робити, якщо ТЦК подав у розшук

Як карають за порушення правил мобілізації

В Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізації. Зокрема, також передбачені штрафи, для тих, хто ухиляється від мобілізації. Нещодавно їх підвищили.

ТЦК та СП мають повноваження виписувати штрафи без складання протоколу, виносячи постанову про це. Оскаржити такий штраф можна в суді. Штрафи накладатимуть впродовж 3 місяців від дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року від моменту його вчинення.

Скільки становить штраф

За порушення військового обліку:

у мирний час – від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових і юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.

Що буде, якщо не оновити дані

Якщо проігнорувати оновлення облікових даних у ТЦК та СП, то за це також передбачена адміністративна відповідальність.

Штраф за не оновлені дані у ТЦК

Таке порушення під час воєнного стану може призвести до штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Ці штрафи застосовуються у випадках, коли особа не стоїть на обліку або не оновила свої дані вчасно.

Якщо людина проігнорувала запрошення до ТЦК, за що сплатила штраф, і однаково не оновила свої дані, тоді вона може настати кримінальна відповідальність.