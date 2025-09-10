Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення юриста Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".
Що розповів фахівець про бойову повістку?
Ігнорування повістки не звільняє громадянина від обов’язку проходити мобілізацію. Юрист розповів, що відмова від отримання повістки може стати підставою для кримінального провадження.
Якщо ви не маєте рішення суду або оформленої відстрочки, то відмова від повістки на відправку призведе до відкриття кримінального провадження за статтею 336 ККУ (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років),
– пояснив Владислав Дерій.
Юрист відповів на питання чоловіка щодо наміру оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Той зазначив, що не отримав на руки копію висновку ВЛК. Проте, за словами фахівця, ані відсутність документа, ані процес оскарження рішення комісії не зупиняють мобілізацію.
Останні новини про повістки: що відомо?
До слова, український уряд ухвалив порядок з автоматизації видачі повісток. Тепер їх друкуватимуть на підставі відповідних договорів.
"Запускається механізм обміну інформацією між різноманітними реєстрами, які можуть впливати на відповідну процедуру. Тобто всі дані беруть із реєстрів ВС, а не з паперових носіїв", – розповів народний депутат Олександр Федієнко.
Нагадаємо, що в Міністерстві оборони пояснили, що після сплати штрафу в Резерв+ повістки можуть приходити й надалі.
"Якщо людині вручили повістку належним чином – тобто поштою або особисто – вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.