Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення юриста Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

Дивіться також Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні

Що розповів фахівець про бойову повістку?

Ігнорування повістки не звільняє громадянина від обов’язку проходити мобілізацію. Юрист розповів, що відмова від отримання повістки може стати підставою для кримінального провадження.

Якщо ви не маєте рішення суду або оформленої відстрочки, то відмова від повістки на відправку призведе до відкриття кримінального провадження за статтею 336 ККУ (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років),

– пояснив Владислав Дерій.

Юрист відповів на питання чоловіка щодо наміру оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Той зазначив, що не отримав на руки копію висновку ВЛК. Проте, за словами фахівця, ані відсутність документа, ані процес оскарження рішення комісії не зупиняють мобілізацію.

Останні новини про повістки: що відомо?