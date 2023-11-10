Чи можуть ТЦК зупиняти авто, щоб вручити водію повістку

В Україні триває воєнний стан. Військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років будуть продовжувати отримувати повістки.

Вручити повістку працівники ТЦК та СП можуть у будь-якому місці: на вулиці, блокпосту або ж навіть у ТРЦ.

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Чи мають право ТЦК зупиняти авто для вручення повістки

Адвокат Ростислав Правець розповів, що представники ТЦК та СП не мають повноважень зупиняти автомобіль. Крім цього, вони не мають права вимагати у громадян документи на перевірку.

Він зазначив, що перевіряти документи та проводити огляд речей і транспортного засобу мають право:

робітники Нацполіції;

СБУ;

співробітники Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

ДМС;

Держмитслужби;

ЗСУ.

Що робити, якщо авто зупинили та вручають повістку

Адвокат розповів, що якщо автомобіль все ж зупинили або заблокували та вимагають взяти повістку, потрібно запитати посвідчення і не виходити з машини. За його словами, не варто давати жодних документів.

Також він радить знімати на відео все, що відбувається на дорозі та викликати Нацполіцію.