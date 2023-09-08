Відстрочка для студентів: що робити, якщо вручили повістку під час мобілізації

На сьогодні в Україні триває воєнний стан. Чоловіки-студенти мають відстрочку від мобілізації.

Однак є випадки, коли навіть студентам приходять чи вручають повістки. Що робити у такому випадку – розповів адвокат Ростислав Кравець.

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Що робити студенту з повісткою, якщо в нього відстрочка

За словами адвоката, після вручення повістки студенту необхідно повідомити військкомат про свою відстрочку. Для цього потрібно відразу надіслати письмову заяву в ТЦК та СП на відстрочку від мобілізації.

До заяви додайте копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі,

– розповів Кравець.

У випадку, якщо військком не хоче приймати вашу заяву, треба надіслати її разом з необхідними документами офіційним листом з описом на адресу центру комплектації.

"У листі має бути заява з проханням дати відстрочку і документи, які підтверджують те, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі за денною формою. Це допоможе захистити ваші права", – підкреслив адвокат.

Студентам можуть скасувати відстрочку

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт. Так, автори пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків старших за 30 років, що здобувають непослідовну вищу освіту або другу й більше.