Відстрочка для студентів: що робити, якщо вручили повістку під час мобілізації
Джерело:Факти ICTV
На сьогодні в Україні триває воєнний стан. Чоловіки-студенти мають відстрочку від мобілізації.
Однак є випадки, коли навіть студентам приходять чи вручають повістки. Що робити у такому випадку – розповів адвокат Ростислав Кравець.
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Що робити студенту з повісткою, якщо в нього відстрочка
За словами адвоката, після вручення повістки студенту необхідно повідомити військкомат про свою відстрочку. Для цього потрібно відразу надіслати письмову заяву в ТЦК та СП на відстрочку від мобілізації.
До заяви додайте копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі,
– розповів Кравець.
У випадку, якщо військком не хоче приймати вашу заяву, треба надіслати її разом з необхідними документами офіційним листом з описом на адресу центру комплектації.
"У листі має бути заява з проханням дати відстрочку і документи, які підтверджують те, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі за денною формою. Це допоможе захистити ваші права", – підкреслив адвокат.
Студентам можуть скасувати відстрочку
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт. Так, автори пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків старших за 30 років, що здобувають непослідовну вищу освіту або другу й більше.