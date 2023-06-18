Мобілізація триває: як спілкуватися з ТЦК, якщо вимагають надати військовий квиток

В Україні триває проведення загальної мобілізації під час воєнного стану. Також представники військкомату вручають повістки.

Багатьох цікавить питання, чи законно, коли представники ТЦК вимагають надати військовий квиток для посвідчення особи. Детальніше про це – розповів адвокат Роман Сімутін.

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Як спілкуватися з ТЦК, якщо вимагають надати військовий квиток

За словами адвоката, під час воєнного стану кожен повинен мати при собі військово-облікові документи. У випадку відмови чоловіка можуть затримати та притягнути до адміністративної відповідальності.

Сімутін зазначив, що згідно із законом, начальникам військово-цивільних адміністрацій дозволено встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, зокрема надано право на перевірку документів, авто, вантажів тощо.

Таким чином, уповноважена особа має право вимагати документи, що посвідчують особу чи спеціальний статус особи. Це можуть робити за наявності підстав, наприклад, таких як вчинення правопорушень:

коли зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу, чи дії особи дають достатні підстави вважати, що особа має стосунок до скоєння правопорушення, чи транспортний засіб може бути знаряддям, чи об'єктом скоєння правопорушення,

коли в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби й інші речі, обіг яких обмежений, потребує дозволу або заборонені або для зберігання,

коли особа перебуває в місці скоєння кримінального, адміністративного правопорушення чи ДТП, іншої надзвичайної події,

коли особа порушила відповідні заборони, запроваджені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану,

якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом.

Окрім цього, адвокат наголосив, що до документів, які посвідчують особу та громадянство, належить паспорт, зокрема і закордонний, посвідчення водія та посвідка мігранта. Але це не стосується військового квитка. Отже, закон, постанова та накази ВЦА не мають відношення до перевірки військово-облікових документів. Вони лише у виняткових випадках надають право перевіряти документи, що посвідчують особу або спеціальний статус.

Чи треба йти до ТЦК за повісткою людям з інвалідністю

Нагадаємо, нещодавно юристка Марія Звягінцева заявила, що повістки можуть приходити усім військовозобов'язаним чоловікам, зокрема, людям з інвалідністю. Правозахисниця закликала не ігнорувати виклик до ТЦК у разі отримання повістки.

У разі отримання повістки люди з інвалідністю повинні прийти в ТЦК, щоб просто звірити військово-облікові дані. З собою таким особам потрібно взяти документи, що підтверджують їхню інвалідність.