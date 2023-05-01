"Шукають жінок з інвалідністю": керівник ТЦК розповів, як ухиляються від мобілізації

Триває загальна мобілізація, однак є чимало військовозобов'язаних-ухилянтів, які не хочуть служити в Збройних Силах. Вони вигадують різні способи, аби уникнути отримання повістки.

Керівник одного з територіальних центрів комплектування на Сумщині Сергій Павлов розповів, що можуть вигадувати ухилянти від мобілізації. Скажімо, часто вони шукають дружин з інвалідністю.

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Втікачі від ТЦК

Як зазначив очільник ТЦК, зараз мережею поширюється чимало неправдивої інформації стосовно того, що центри комплектування – це нібито "незаконні організації", "вони діють за рамками закону" тощо.

Це, на думку начальника, ускладнює процес мобілізації. До того є чимало військовозобов'язаних, які шукають привід, аби не піти на службу в Збройні Сили.

Дуже багато людей, які могли б служити, та вони не хочуть, вони шукають жінок з інвалідністю, на них одружуються, надають документи. Починають вступати в університети, в училища різні, щоб "відкосити" від армії, від призову по мобілізації,

– сказав пан Сергій.

Окрім того, він запевнив, що представники ТЦК мають право роздавати повістки будь-де, адже в законі не прописано, що цього не можна робити, наприклад, в громадських місцях.

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Водночас Павлов наголосив на тому, що військовозобов'язаних після їхнього приходу у ТЦК не відправляють одразу на фронті, а – у навчальні чистини. Там вони проходять підготовку від 1 до 3 місяців.

Є які проходять у нас, є які їдуть в інші країни: Польща, Німеччина, проходять там бойову підготовку. Люди які служили та мають досвід, відправляємо вже у бойові військові частини, але люди, які не служили – всі потрапляють в учбові частини,

– сказав він.

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