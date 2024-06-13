Яку кількість чоловіків в Україні можна мобілізувати: у Раді дали чітку відповідь

У Раді наголосили, що економічне бронювання в Україні обов'язково запровадять. Дмитро Наталуха пояснив, чому це не спроба "врятувати" від мобілізації, а внесок у потужність ЗСУ,

У парламенті зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання, який викликав гарячі дискусії у суспільстві. Ініціатор нововведення та голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха нагадав за вислів, що "Другу світову війну виграла економіка США".

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Без економіки немає армії

Новий законопроєкт передбачає, що підприємства зможуть платити військові збори за працівників, яких хочуть забронювати.

Наталуха зазначив, що не правильно це називати "відкупом" від армії. Посадовець пояснив, що єдиний спосіб зрозуміти, чи є працівник критичним для установи — це готовність бізнесу сплачувати податки за цього працівника. Депутат підкреслив, що ці податки підуть безпосередньо на фінансування Сил оборони України.

За словами парламентаря, в середньому на кожному підприємстві мобілізований кожен десятий співробітник. Це критична межа, за якої більшість бізнесів суттєво втрачають прибуток.

Наталуха зазначив, що, певна річ, від мобілізації відмовитися не можна, однак є можливість зберегти критичних для економіки спеціалістів, без яких підприємства зупиняться.

Зупинка підприємств — відсутність прибутку. Відсутність прибутку — відсутність податків. Відсутність податків — відсутність фінансування Сил оборони. Відсутність фінансів для боротьби дорівнює капітуляції,

– роз'яснив Наталуха.

Мобілізаційний потенціал України: який він

Посилаючись на оцінки в українських та західних ЗМІ, депутат заявив, що в Україні мобілізаційний потенціал становить щонайменше 5 – 6 мільйонів чоловіків. Наразі потреби у мобілізації їх усіх немає. Тому треба визначити, хто саме з цієї кількості має бути мобілізований.

Ніхто не збирається бронювати 100 відсотків чоловіків. Це неможливо навіть технічно. Мета – не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників,

– наголосив Наталуха.

Посадовець зазначив, що без працюючої економіки нам не перемогти.

Економічне бронювання: що відомо