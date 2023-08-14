Воєнний стан в Україні: скільки ще триватиме мобілізація та вручатимуть повістки

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Повістку можуть вручити чоловікам від 18 до 60 років.

Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 18 серпня цього року. Скільки ще триватиме мобілізація та вручатимуть повістки – розповість 24 Канал.

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Скільки триватиме мобілізація в Україні та вручатимуть повістки

Мобілізацію та вручення повісток можуть продовжувати не більше як на 90 днів щоразу. У разі необхідності Рада знову затвердить законопроєкти про продовження.

Таким чином, якщо загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать з 19 серпня 2023 року, то вона може тривати ще 90 днів до 17 листопада 2023 року.

Хто може отримати повістку у вересні

У цьому питанні змін чи правок до законодавства не було, тому призвати можуть: