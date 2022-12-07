Скільки часу навчаються мобілізовані, які не мають жодного військового досвіду

В Україні триває проведення загальної мобілізації. На службу можуть призвати навіть тих, у кого немає жодного військового досвіду.

Втім, чоловіків без досвіду призивають набагато менше, ніж тих, хто має військовий досвід. Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Скільки часу навчаються мобілізовані без військового досвіду

Не можу назвати кількісних показників, але їх (військових без досвіду – 24 канал) призивають набагато менше, ніж тих, хто має військовий досвід,

– заявив Горбач.

Так, у навчальних центрах військові без досвіду проходять як мінімум базову загальновійськову підготовку, яка триває протягом 30 діб. Це для спеціалістів, які не потребують додаткового досвіду крім базового – номери обслуги, заряджаючий і так далі.

Якщо військовослужбовець буде призначатись на більш складну спеціальність, наприклад, гранатометник, це потребує додаткового часу – ще два тижні навчання.

"Якщо ще складніша спеціальність – то ще місяць або й до 45 днів додатково. Військовослужбовці, яких призначають на сержантські посади, також проходять додаткову фахову підготовку. Сумарно підготовка може тривати понад два місяці", – наголосив Горбач.

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