Скільки часу потрібно на навчання мобілізованого: майор запасу назвав особливості підготовки

Перед початком військової служби мобілізовані проходять навчання. Існують загальні речі, які має знати кожен боєць, але також потрібна профільна підготовка, яка відповідатиме займаній посаді у підрозділі.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, додавши, що мобілізація у жодному разі не означає, що людина через кілька днів опиниться на першій лінії. Навіть командири для штурмових дій, як правило, обирають бійців з досвідом.

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Скільки часу треба на підготовку

Відомо, що курс молодого бійця триває один місяць, але для мобілізованого цього може бути замало. Є загальні речі, які має опанувати людина, наприклад, як стріляти з табельної зброї, автомата, пройти медичну, інженерну підготовку, щоб знати, як окопуватися, як самостійно надати собі допомогу.

Це можна зробити за декілька тижнів, але підготовка триватиме по 8 – 10 годин щодня. Про вихідні можна забути. А вже другий місяць можна говорити про профільне навчання, бо людина мобілізується відповідно до певної військово-облікової спеціальності,

– розповів майор запасу.

Ніхто не воює просто так, а перебуває на певній посаді, наприклад, зв'язківця, стрільця, оператора дрона, кухаря – всі люди є потрібними. Тобто за 60 днів мобілізований буде практично готовий, але навіть це не означає, що він одразу піде на штурм.

Я б сам не взяв людину без досвіду на штурм, бо тоді треба воювати з ворогом і ще й стежити за бійцем. Це додаткове навантаження. Але є друга, третя лінії, є дуже багато роботи не тільки на "нулі",

– зауважив ветеран російсько-української війни.

Він нагадав, що у США позаду військового, який стоїть на "нулі" є ще 11 людей. Мовиться про командира, медиків, фінансову службу, юридичну, зв'язок. Це потрібно для того, щоб боєць на передовій думав тільки про виконання завдання.

Його не має хвилювати, де взяти їжу, воду, набої, де переночувати – все це забезпечують бійці, які стоять позаду. Україна не може дозволити собі аж 11 таких людей, але за кожним військовим має стояти щонайменше 3 – 4 людини позаду.

Військову справу можна опанувати швидко

Олексій Гетьман пригадав початок повномасштабного вторгнення. Тоді на Київщині він керував групою з 15 бійців, які взагалі ніколи не служили. Проте вони змогли швидко навчитися, а група вийшла з боїв без втрат.

"Вистачило декілька тижнів, щоб навчитися, тому не треба казати, що у нас люди безпорадні й нібито не можуть підготуватися. Але, щоб бути впевненому, що боєць виконає свою функцію, то потрібно в середньому 60 днів для загального і спеціального навчання", – додав майор запасу ЗСУ.

Часу на мобілізацію бракує

Варто розуміти, що чим повільніше йде мобілізація, тим менше часу залишається на підготовку. Якби після того, як закон про мобілізацію ухвалили, весь процес відбувся швидко, то люди мали б більше часу на навчання.

Ми також зазнаємо втрат, маємо потребу поповнювати свої підрозділи. Мобілізація має йти значно швидше, ніж втрати загиблими, щоб був люфт на підготовку. За добу має мобілізовуватися у два – три рази більше людей, ніж ми втратили на полі бою,

– наголосив Олексій Гетьман.

Тільки тоді ми матимемо час, щоб вчити людей, які потім прийдуть у підрозділи. Такі бійці матимуть достатню підготовку та зможуть виконувати бойові завдання.

До того ж командири та військові з досвідом підтримують мобілізованих, готові їх додатково навчати та допомагати. Тому зараз варто збільшувати інформаційний вплив на населення, щоб люди розуміли, що служити й захищати Батьківщину під час війни – це почесний обов'язок.

У нас десь половина населення підтримує ухилянтів. Це неприпустимо. Ми неправильно розставили акценти й цю катастрофічну помилку треба виправляти. Ми постійно маємо нагадувати людям, що це честь захищати Батьківщину,

– наголосив ветеран російсько-української війни.

Мобілізація в Україні: актуальні новини