Мобілізація безробітних: українців призиватимуть через центр зайнятості
Джерело:Урядовий портал
Військові частини розміщуватимуть пропозиції стосовно працевлаштування безробітних на "Єдиному порталі вакансій" Державної служби зайнятості. Відомо, що на деяких вакансіях акцентуватимуть більшу увагу.
Раніше стало відомо, що Міноборони спільно з Державною службою зайнятості та robota.ua вдосконалюють систему рекрутингу. В МОУ переконані, що така співпраця дозволить зробити його більш ефективним.
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Мобілізація безробітних українців
Мовиться, що особливу увагу приділять розміщенню цивільних вакансій, які є важливими для підтримки війська в тилу.
З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні. Також планується проведення відбору та професійного навчання кандидатів за замовленням Сил оборони,
– розповіла Міністерка економіки Юлія Свириденко.
Уряд запевняє, що це надзвичайно важливий крок. За словами Свириденко, він допоможе посилити оборонну спроможність країни.
Як зазначає посадовиця, це також дозволить кандидатам обирати спеціальності та підрозділ для служби надалі.
Новий законопроєкт щодо цифровізації армії: що відомо
- 16 січня Верховна Рада прийняла довгоочікуваний законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку. У Міноборони пояснили, що реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. Реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів буде досконалішим, налагодиться взаємодія між всіма реєстрами та даними щодо військового обліку тощо.
- Відомо, що завдяки прийнятому законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям. На додачу, військовослужбовці та військовозобов'язані отримають портал електронних послуг. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі. А ще тепер буде можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).
- Водночас законопроєкт допоможе Міноборони посилити кіберзахист та дасть право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Це допоможе вивільнити засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів. Завдяки цьому звільнені ресурси будуть використовувати для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури.