Хто не підлягає мобілізації – повний перелік категорій

Під час війни чоловіки мають служити. І справді, всі чоловіки від 18 до 60 років є військовозобов'язаними. Та це не означає, що геть усі чоловіки поїдуть на фронт. 24 Канал нагадає, хто не підлягає мобілізації наприкінці 2024 року та на початку 2025 року.

Воєнний стан і мобілізація тривають до 7 лютого 2025 року. Якщо їхню дію продовжать, це означатиме, що правила, чинні для кінця 2024 року, діятимуть і для 2025-го. А загалом слід стежити за новинами, бо протягом 2024 року сталося багато змін. Також ми писали про те, які документи повинні мати чоловіки, щоб перетнути кордон.

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Кого не мобілізують до кінця 2024 року – на початку 2025 року

Мова передусім про тих, хто виключений із військового обліку (саме виключений, а не знятий, це важливо). А також про тих, хто непридатний до служби за станом здоров'я – але в цьому випадку слід мати підтверджувальні документи, зокрема, висновок ВЛК. Щодо придатності за станом здоров'я відбулися зміни: у травні статус "обмежено придатний" скасували. Ті, хто був обмежено придатним, має повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Категорія 60+ теж може не турбуватися – цих людей не мобілізуть за віком. А от молодь 18-25 років може добровільно підписати контракт. Примусова мобілізація її не стосується. Але у 2025 році усе може змінитися, бо зараз активно обговорюють імовірність зниження віку мобілізації (його і так зменшили з 27 до 25).

Іще не мобілізують тих, хто має відстрочку на час воєнного стану і хто заброньований. Але в обох випадках теж усе досить нетривке: держава провела аудит і зменшила кількість критичних підприємств.

Багато дискусій і стосовно жінок. Їх поки не мобілізують – можна добровільно підписати контракт, якщо здоров'я дозволяє служити. Але дедалі більше обговорень про те, щоб усі жінки стали військовозобов'язаними (поки це стосується тільки певних професій).

Список, кого не мобілізують наприкінці 2024 і на початку 2025 року:

виключених з військового обліку;

хлопців віком до 25 років;

чоловіків 60+;

жінок;

заброньованих і людей з відстрочкою;

осіб з інвалідністю;

тимчасово непридатних за станом здоров'я згідно з висновком ВЛК на термін 6 – 12 місяців (та коли цей термін мине - чоловік знову має пройти військово-лікарську комісію);

чоловіків і жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, окрім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

чоловіків і жінок, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім;

чоловіків і жінок, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

чоловіків і жінок, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

чоловіків і жінок, які виховують дитину, хвору на тяжкі захворювання;

чоловіків і жінок, які утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіків і жінок, які мають на утриманні дитину, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

чоловіків і жінок, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), якщо такий член сім'ї потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров'я;

чоловіків і жінок, які є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;

особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду (у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд).

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу.

Які категорії іще не можуть мобілізувати

Окрім цього, до переліку входять народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони України, ЗСУ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Нацгвардії, Держприкордонної служби України, Нацполіції України, Бюро економічної безпеки України, НАБУ, ДБР, ДВС України, Управління державної охорони України.

Також не можуть мобілізувати здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Тут також були певні зміни – і деякі лазівки закрили.

Не підпадають під мобілізацію наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти. Але тільки за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Нарешті, не підуть служити жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. Але в законі прописані умови і для цієї категорії – деталі читайте тут.

