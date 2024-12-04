Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, – Блінкен

В Україні триває загальна мобілізація. Про українські мобілізаційні питання знову заговорили у США.

Там кажуть, що Україна повинна ухвалити важкі, але необхідні рішення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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На передовій мають бути люди, – Блінкен

Про те, що Україні потрібно ухвалити рішення щодо подальшої мобілізації громадян, заговорив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Мобілізація. Це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення,

– сказав він у середу, 4 грудня.

Водночас він додав, що у Штатів "є зобов'язання".

"Кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати спорядження, необхідне для ефективного захисту країни", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, що США уже тривалий час закликають Зеленського негайно знизити мобілізаційний вік до 18 років. Американські чиновники вважають, що Україна не мобілізує та не готує достатньо нових солдатів, а на війні "зараз потрібна робоча сила".