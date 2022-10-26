Мобілізація в Україні: чи можуть призвати студентів

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україні триває мобілізація. До лав ЗСУ можуть призвати чоловіків від 18 до 60 років. Зокрема, у деяких випадках і студентів.

Українське законодавство передбачає, що студенти не підлягають призову, якщо вони навчаються на денній чи дуальній формі навчання. Як повідомляє 24 канал, це стосується як українських навчальних закладів, так і іноземних коледжів, університетів, вищих шкіл та інших освітніх закладів.

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Але є нюанс

Студенти, які закінчили бакалаврат перед вступом до магістратури, тимчасово не є студентами, тому на них не поширюється право отримання відстрочки від мобілізації, оскільки формально вони у цей період не є здобувачами освіти.

Крім того, українське законодавство передбачає, що студенти можуть вступити до лав Збройних Сил добровільно.

Мобілізація в Україні: найважливіше

Для забезпечення оборони держави мобілізація військовозобов'язаних в Україні триватиме і 2023 року. Повістки першочергово отримують військовозобов'язані чоловіки віком до 60 років.

На тлі продовження воєнного стану в Україні до 21 листопада влада може продовжити загальну мобілізацію. Під час воєнного стану мобілізовані несуть службу або до закінчення особливого періоду – війни або до оголошення відповідного рішення про демобілізацію.

Чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, але є винятки. Проте обмежено придатні до військової служби не можуть перетинати кордон. Таких людей можуть призвати на службу під час мобілізації, щоб служити в тилу.

Перед відправкою на війну українські воїни проходять декілька етапів підготовки. Зокрема, для представників офіцерського складу, яких мобілізували на особливий період, передбачили підготовку на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації вищих військових навчальних закладів. Вона триватиме до трьох місяців.

Зеленський підписав закон, за яким жінки офіційно зможуть ставати на військовий облік виключно за власної згоди. Водночас жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

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