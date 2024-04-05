Філософи-богослови чи хулігани, – "Калина" звернувся до чоловіків на тлі розмов про мобілізацію

В Україні досі тривають дискусії з приводу того, скільки людей треба додатково мобілізувати, аби стримати російську агресію. Святослав Паламар закликав чоловіків до свідомого вибору.

Заступник командира легендарної бригади "Азов" Святослав Паламар із позивним "Калина" заявив, що ситуація в країні зараз така, що бути осторонь війни не можна.

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"Я бачив різних людей"

Військовослужбовець розповів про свій досвід спілкування із новобранцями. Із 2014 року до тодішнього підрозділу "Азов" (нині – бригада) приходили служити різні люди. Це військові та цивільні. З бойовим досвідом і без. Шукачі пригод, авантюристи, мамині синки. Філософи-богослови чи хулігани.

Кожен із них мав свою мотивацію і правду, зазначає "Калина". Паламар вважає, що головне – поважати людину, її свободу вибору. Кожен повинен мати право прийти в "Азов" чи обрати інший підрозділ.

Вище я писав про те, що в кожного є своя причина, свій вибір. Чи є такою причиною мобілізація? Вважаю, що так. Вона є своєрідним поштовхом до дій. Прийшла повістка, чи скоро прийде, а грати в лотерею ти не хочеш – Обирай! Зроби свій вибір!,

– закликав військовий.

Раніше офіцер управління "Азову" Дмитро Андрющенко заявив, що багато чоловіків бояться мобілізації через брак інформації. Вони мають хибні уявлення про те, що після отримання бойової повістки, їх одразу кинуть в окопи. Тому влада повинна роз'ясняти людям правду. Крім того, офіцер вважає важливим враховувати навички та вміння кожного призовника при обранні йому військової професії.

Нагадаємо, що в Україні запустили проєкт рекрутингу, який дозволяє чоловікам самостійно обрати військову професію.

Чи потрібна мобілізація пів мільйона

3 квітня під час пресконференції з президентом Фінляндії Стуббом Володимир Зеленський висловився про мобілізацію.

Він заявив, що наразі немає потреби у призові пів мільйона осіб. За його словами Головком Олександр Сирський провів аудит і знайшов ресурс у Збройних силах. Йдеться про тих військових, які були призвані, однак участі у бойових діях не брали.

Раніше в Офісі президента заявляли, що з одного мільйона вже мобілізованих воювали лише 200 – 300 тисяч осіб.