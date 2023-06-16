Мобілізація в Україні: чи треба йти до ТЦК за повісткою людям з інвалідністю

В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію, оскільки повномасштабне вторгнення Росії триває. Чоловіки віком 18 – 60 років вважаються військовозобов'язаними, проте не всі категорії громадян підлягають призову.

Юристка Марія Звягінцева заявила, що повістки можуть приходити усім військовозобов'язаним чоловікам. У тому числі людям з інвалідністю.

Читайте також Мобілізація триває: чи може військовий розірвати контракт під час воєнного стану

Чи треба йти до ТЦК за наявності інвалідності

Правозахисниця закликала не ігнорувати виклик до ТЦК у разі отримання повістки.

ТЦК має право перевіряти облікові дані й направляти на ВЛК, в тому числі тих, хто має відстрочку або бронювання,

– наголосила вона.

Водночас юристка зазначила, що українське законодавство забороняє примусову мобілізацію осіб з інвалідністю. Вони можуть служити хіба що за власним бажанням та за місцем проживання.

У разі отримання повістки такі люди повинні прийти в ТЦК, щоб просто звірити військово-облікові дані. З собою таким особам потрібно взяти документи, що підтверджують їхню інвалідність.

Чоловіки з підтвердженою інвалідністю не зобов'язані підписувати повістку про проходження медичної комісії. Якщо такі особи погодяться на проходження ВЛК, то їхній вчинок можна трактувати як добровільне бажання мобілізуватись. Тоді їхні відстрочки припинять діяти після того, якщо їх визнають придатними до служби та видадуть їм мобілізаційне розпорядження.

Більше корисної інформації про мобілізацію