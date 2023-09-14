Чому патрулі вручають повістки просто на вулицях: у ТЦК пояснили

На сьогодні в Україні триває воєнний стан та проведення загальної мобілізації. На вулицях працюють патрулі, які можуть вручити повістки військовозобов’язаним.

На вулицях можна побачити спільні патрулі працівників Нацполіції та ТЦК. Полковник Роман Сушко з кременчуцького ТЦК розповів детальніше, чому патрулі вручають повістки чоловікам на вулицях та про що вони говорять з військовозобов'язаними.

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Чому патрулі вручають повістки на вулицях

За словами Сушка, вручення повістки не означає, що чоловіків відразу мобілізують. Головне призначення – потреба в оновленні даних у військкоматах.

Мета патрулювання – є не затримання військовозобов'язаних, а виключно оповіщення. Полковник зазначив, що під час вручення повістки також відбувається бесіда, під час якої чоловікам пояснюють, що потрібно оновити дані у військкоматі, навіть якщо ви маєте відстрочку від мобілізації.

Такі групи наразі працюють у зв’язку з тим, що багато військовозобов’язаних, які мають прибувати для уточнення даних до ТЦК, не прибувають,

– наголосив Сушко.

Хто підлягає осінній мобілізації

Осінній мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних: