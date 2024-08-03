Призов до бригад без участі ТЦК: у Третій штурмовій назвали ідею "вдалою та правильною"

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У Третій штурмовій прокоментували можливість призову без участі ТЦК.

Максим Жорін висловив переконання, що ідея про призов напряму бригадами, без ТЦК – вдала та правильна, і може значно спростити набір та комунікацію. Він також сподівається, що з цього приводу будуть конкретні рішення.

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Люди матимуть реальний вибір

За словами Жоріна, такий підхід зменшить час оформлення та допоможе уникнути частини бюрократичних процесів, а також має знизити рівень корупції в ТЦК. Крім цього, це дасть можливість людині реально, а не декларативно, обрати підрозділ та спеціальність.

Ні для кого не секрет, що інколи людей, які хочуть в конкретну бригаду, кидають зовсім в інші,

– пояснив військовий.

Він також розповів, що неодноразово були випадки, коли рекрутів намагались "вкрасти", тобто розподілити після навчального центру зовсім в інший підрозділ.

Водночас Жорін наголосив, що треба чітко продумати, як буде виглядати вся процедура. Конкретно для Третьої штурмової таке рішення було б ефективним, адже це забезпечило б повний автономний цикл набору та підготовки бійців.