Чи можуть зменшити призовний вік до 20 років: Веніславський дав відповідь

У мережі активно обговорюють можливе зменшення призовного віку до 20 років. Проте така інформація не відповідає дійсності.

Про це заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він також загалом пояснив, навіщо у новому законопроєкті зменшили призовний вік до 25 років.

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Чи можуть в Україні ще зменшити призовний вік

Українців особливо турбує тема зменшення призовного віку, тому її активно обговорюють в мережі. Зокрема, актуальним питанням є зменшення мобілізаційного віку до 25 років. Веніславський пояснив, що в Україні найстаріша армія в Європі, адже до цього призовний вік був до 27 років. Його зменшення пояснюється кількома факторами.

Рішення про зменшення призовного віку – це, по-перше, повернення до здорового глузду, який існував раніше. Бо призовний вік у всьому світі – від 17 – 18 до 25 років. А по-друге, ця зміна зроблена для того, щоб молоді люди віком від 25 та 27 років на підставі цього закону отримали статус військовозобов'язаних, а отже, можуть бути мобілізованими до Збройних сил України. Я до такого нововведення ставлюсь позитивно, бо нам потрібно формувати резерви армії та поповнювати втрати,

– пояснив Веніславський.

Він також наголосив, що наразі не планують зменшувати призовний вік до 20 років. Веніславський пояснив, що таку можливість не обговорюють, адже у ній немає потреби.

Водночас деякі з нардепів заявляють, що указ про зменшення призовного віку до 25 років нібито може "перебити" новий законопроєкт про мобілізацію, який ВР має ухвалити. Нардепи заявляють, що у ньому мовиться про призовний вік від 27 років, а це може створити правову колізію. Втім, Веніславський наголосив, що комітет врахував це і колізії не буде.

"Ми врахували цей момент на комітеті – це суто технічне питання, тому жодних накладок не трапиться. Коли законопроєкт про мобілізацію буде проголосований і підписаний, жодних протиріч не виникне. Він теж передбачатиме призовний вік від 18 до 25 років", – наголосив нардеп.

Веніславський додав, що новий законопроєкт про мобілізацію можуть винести на голосування ВР вже на найближчому пленарному засіданні.

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