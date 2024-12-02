У нас є декілька альтернатив, – військовий пояснив, чому важлива мобілізація

Україна має кілька альтернатив – або росіяни перетворять Дніпро, Київ чи будь-яке інше місто на умовний Маріуполь, або ж українці захищатимуть свою країну й не допустять таких розрух на українській землі.

А для цього, очевидно, що потрібна мобілізація. Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш в етері 24 Каналу закликав усіх, хто ще сумнівається або боїться, приєднуватися до бригади "Рубіж". Він гарантує хорошу підготовку.

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Про важливість мобілізації в Україні

Російські пропагандистські ЗМІ почали заявляти, що українські військові не мають жодного бажання воювати. Мовляв, мобілізація, яку ворог ще називає "бусифікація", триває.

Морально-психологічний стан бійців дійсно не на високому рівні. Через те, що ми вже змучилися. Все-таки 3 рік війни. Будь-яка людина, яка брала б участь на будь-якій роботі, вже не говоримо про війну, за цей період починала б "вигорати". А це хлопці, які боронять нашу землю в неймовірно небезпечних ситуаціях,

– наголосив військовий.

Але, знову-таки, Росія витрачає близько 100 мільйонів доларів щомісяця на пропагандистську роботу: створення різних ІПСО та настроїв, зокрема, на території Україні. Серед них – так звана "бусифікація".

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Однак, за словами Андрія Отченаша, немає жодної країни у світі, де мобілізація проводилася добровільно. На те й вона мобілізація, тобто процес примусового проходження військової служби задля захисту своєї держави.

Якщо хтось не розуміє причино-наслідкових зв'язків, пояснюватимемо. Але будемо навчати бійців і підготовлювати їх. Ми хочемо показати, що в нас є декілька альтернатив – або відносний Маріуполь, але Дніпро, Київ, чи будь-яке інше місто; або будемо боронити свій край, захищати свою землю і не допустимо таких розрух на теренах української землі,

– зазначив він.

І для цього, звісно, потрібний особовий склад. Командир екіпажу БпЛА запрошує у бригаду всіх, хто ще сумнівається або боїться. Він гарантує як мінімум гарну підготовку та хороший офіцерський склад. "Рубіж" – це бійці, які намагаються вдосконалюватися та давати позитивний результат. Вони розуміють, що воюють заради нашого майбутнього й теперішнього.