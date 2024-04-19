У мене 90% складу – це добровольці, – командир сказав, які мобілізовані приходять до підрозділу

Є кілька категорій людей, які потрапляють у військо після мобілізації. З кожного можна зробити зразкового та впевненого військового, але є важливий нюанс.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що, звісно, не усі є добровольцям. Є люди, які розуміли, що колись прийде повістка – і тоді вони підуть служити. З ними жодних проблем немає.

Дивіться також Таємничі мисливці за російськими кораблями․ Як легендарна Group 13 ГУР МО нищить ворожий флот

Що робити, якщо людина боїться воювати

Звісно, є люди, які сподівалися, що вони не воюватимуть. Тут важливо, аби командири зробили все, щоб ця людина отримала необхідні знання. Після цього одразу приходить впевненість в собі. Людина перелаштовується на військові рейки та готова виконувати бойові завдання.

Головне, щоб на його шляху зустрілися досвідчені інструктори на перших стадіях загальновійськової підготовки. Важливо, аби людина потрапила в підрозділ, де є пріоритетом підготовка та людське життя. Таких підрозділів в Силах оборони зараз більшість. Від людської недбалості ніхто не застрахований. Але цього в Силах оборони з кожним днем стає все менше. В мене 90% особового складу – добровольці,

– сказав Федоренко.

Також потрібно менше звертати увагу на різні коментарі в соцмережах. Військовий інколи отримує від родичів скриншоти різних коментарів. Люди обурюються, чому він, даючи інтерв'ю, завжди виглядає чистим, ніби він не на фронті.

Давайте пояснимо. Обов'язок кожного командира – коли людина виходить з переднього краю, щоб вона мала можливість поїсти, випрати речі та привести себе до нормального стану. Будь-якого військового ви можете побачити в двох виглядах. Коли брудний, що ледве очі видно. І коли чистий. В мене є 2 комплекти берців. В одних я працюю. Я їх майже не чищу. Там увесь бахмутський бруд. І є інші, в яких я взутий, коли виконую обов'язки як командир батальйону,

– зауважив Федоренко.

Зараз можливостей після мобілізації є значно більше, ніж на початку повномасштабної війни. Людина цілком може піти через рекрутинг – і обрати той підрозділ, де зможе найкраще реалізувати цивільні навички.

Мобілізація в Україні: коротко