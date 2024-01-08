"Ви рано чи пізно потрапите на фронт": військовий дав пораду чоловікам щодо мобілізації

Мобілізація в Україні триває з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Призов до лав ЗСУ - це не про вручення повісток на блокпостах, це про обов'язок і можливість жити в незалежній державі.

Наразі тема мобілізації є досить обговорюваною, адже триває її реформування. Уже зрозуміло, що призов не зупинять найближчим часом, а тому військовозобов'язані чоловіки мають бути готовими вступити до лав ЗСУ. Журналіст 24 Каналу, а тепер воїн 24 ОМБр В'ячеслав Журба відповів на поширені запитання про мобілізацію у проєкті "Голос війни".

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Ви, рано чи пізно, скоріше за все потрапите на фронт, тому подбайте про те, куди ви потрапите вже зараз,

– зазначив В'ячеслав.

За словами військового, цивільні уже зараз мають потурбуватись про те, де будуть проходити службу.

"Якщо ви вузький спеціаліст – вас загребуть, за вами буквально буде черга. Попитайте у знайомих, які служать вже в ЗСУ, які в них справи в бригаді. Може, ви захочете в якусь конкретну бригаду", – додає захисник.

Та пояснює, що таким чином дізнавшись у знайомих, які вже служать в ЗСУ, як у них справи в бригаді, є імовірність, що ви захочете проходити службу в конкретній бригаді.

"Може, ви захочете в якусь конкретну бригаду. Не будете чекати поки вас підловлять на вулиці, дадуть повістку. А будете знати, в яку бригаду хочете йти, зберете речі, візьмете відношення і самі підете. Так, ви опинитесь там, де хочете бути. Опинитесь в лапках. Розумію, ніхто не хоче на війну, але така в нас реальність", – зазначає В'ячеслав Журба.

Не сидять в окопах 24 на 7: коли військові мають час читати книжки

В'ячеслав також відповів на питання, яким чином військові мають час читати книжки на фронті. Так, за його словами, "24 на 7, 30 днів в місяць мало хто сидить в окопах".

"Є якість ротації, відведення. Все залежить від напрямку, наявності особового складу. Але варто розуміти, що в армії не лише піхотинці служать", – зазначив Ярослав.

Військовий пояснює, що на все можна знайти час, якщо хотіти, все залежить від пріоритетів. Зокрема, В'ячеслав як тільки був мобілізований, був в піхоті і знаходив час на читання на відведенні.

Бо я так хотів. Зараз я дронщик, знову ж таки ми не працюємо 24 на 7. Я відпрацював час, який я маю відпрацювати, мене змінили хлопці, я маю час на відпочинок. У цей час можу робити, що хочу,

– каже військовий.

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