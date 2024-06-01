Чи можуть вручити повістку до 25 років: пояснення юристів

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію призовний вік в Україні становить 25 років. Відповідно до настання цього віку чоловіків мобілізувати не можуть.

Закон, який набув чинності 18 травня 2024 року, посилив мобілізацію в Україні. Особливості цього процесу пояснила адвокатка Катерина Аніщенко.

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Військовий облік 25-річних

Для осіб, які ще не досягли 25-річного віку, військово-обліковим документом є так зване приписне, а не військовий квиток.

Військовозобов'язана особа з 18 до 25 років зобов'язана стати на військовий облік за місцем проживання чи перебування,

– пояснила юристка.

Чи будуть вручати повістки

Катерина Аніщенко пояснила, що до 25 років повістки можуть вручати, якщо конкретний військовозобов'язаний є офіцером запасу. Якщо людина є цивільною, то повістки можуть вручати лише для оновлення військово-облікових даних.

У разі, якщо відбувається подальший процес мобілізації, то це є підставою для оскарження таких дій ТЦК.

Термін оскарження будь-якого наказу стосовно мобілізації становить один місяць.

Варто зазначити, що, за словами експертки, під час судових засідань військовозобов'язаний буде проходити навчання, так як процес мобілізації триває

Повістку також можуть вручити у випадку, якщо особа виявила добровільне бажання мобілізуватися.

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