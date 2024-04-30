В Міноборони відповіли, чи видаватимуть повістки в рекрутингових центрах

В Міноборони заявили, що в рекрутингових центрах не вручатимуться повістки. Водночас там можна визначитися з посадою і військовою частиною, де надалі служити.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін під час відкриття першого центру рекрутингу в Києві у вівторок, 30 квітня.

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Новий рекрутинговий центр

Основною перевагою таких центрів є можливість вибору спеціальності у лавах Збройних Сил, адже в кожній бригаді є вакансії, які треба заповнювати людьми.

За великим рахунком це - сервіс, куди людина приходить і може отримати будь-яку інформацію про те, які є спеціальності і де себе можна знайти відповідно до своєї цивільної спеціальності, військово-облікової спеціальності. Тут не буде людині вручено повістку,

– пояснив Лазуткін.

Речник Міноборони додав, що в рекрутингових центрах триває "супровід" військовозобов'язаних, і в питаннях військової частини, куди потрапить людина, і щодо контракту.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час відкриття повідомила, що це вже 18 центр рекрутингу української армії.

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4 травня в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. А ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "придатних" або "непридатних" до військової служби. Також військовозобов'язаних поділять на 4 категорії.

Військовозобов'язані, які оновлюють дані в ТЦК, у будь-якому разі будуть направлені на військово-лікарську комісію. Інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна формує нові бригади для посилення позицій. Він підкреслив, що вони знають, як перемогти. Але українським захисникам потрібна своєчасна підтримка від союзників у достатній кількості.