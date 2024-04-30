В Міноборони відповіли, чи видаватимуть повістки в рекрутингових центрах
Джерело:Інерфакс-Україна
В Міноборони заявили, що в рекрутингових центрах не вручатимуться повістки. Водночас там можна визначитися з посадою і військовою частиною, де надалі служити.
Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін під час відкриття першого центру рекрутингу в Києві у вівторок, 30 квітня.
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Новий рекрутинговий центр
Основною перевагою таких центрів є можливість вибору спеціальності у лавах Збройних Сил, адже в кожній бригаді є вакансії, які треба заповнювати людьми.
За великим рахунком це - сервіс, куди людина приходить і може отримати будь-яку інформацію про те, які є спеціальності і де себе можна знайти відповідно до своєї цивільної спеціальності, військово-облікової спеціальності. Тут не буде людині вручено повістку,
– пояснив Лазуткін.
Речник Міноборони додав, що в рекрутингових центрах триває "супровід" військовозобов'язаних, і в питаннях військової частини, куди потрапить людина, і щодо контракту.
Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час відкриття повідомила, що це вже 18 центр рекрутингу української армії.Зверніть увагу! Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Міноборони України опублікувало основні зміни, яких варто чекати українцям.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 4 травня в Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. А ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "придатних" або "непридатних" до військової служби. Також військовозобов'язаних поділять на 4 категорії.
- Військовозобов'язані, які оновлюють дані в ТЦК, у будь-якому разі будуть направлені на військово-лікарську комісію. Інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна формує нові бригади для посилення позицій. Він підкреслив, що вони знають, як перемогти. Але українським захисникам потрібна своєчасна підтримка від союзників у достатній кількості.