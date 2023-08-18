Повістки у транспорті: у ТЦК розказали, чи можуть військові зупиняти маршрутки
Президент Володимир Зеленський продожив воєнний стан і загальну мобілізацію до 15 листопада. Це означає, що до чоловіків від 18 до 60 років можуть "постукати" з повісткою.
В Україні на законодавчому рівні визначено, хто саме і як саме може вручати повістки призовникам. Водночас законодавством не встановлений порядок, де можна вручати повістки, а де ні, що власне породжує багато дискусій і запитань. Про це заявив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Мобілізація в Україні: кого у вересні можуть мобілізувати тільки добровільно
Повістки у маршрутках
Тому наразі діє таке правило, що вручати повістки війcьковозобов'язаним можна в будь-якому місці: вдома, на вулиці, за місцем роботи, на блокпостах і навіть на пляжах. Втім, є винятки.
Так, за словами Андрія Гуренка, є певні обмеження щодо роздачі повісток у транспорті. Наприклад, влашувати "перехоплення" маршруток для вручення повістки, представник ТЦК не може. Бо він – військовий. Зупиняти транспорт має право лише Нацполіція – за певних обставин. Військовим це робити заборонено.
Вручення повісток в Україні
- Нагадаємо, що для видачі повістки призовнику можуть бути уповноважені представник ТЦК та СП, керівник підприємства, установи чи організації, де працює військовозобов'язаний, управитель багатоквартирних будинків, представник органу місцевого самоврядування.
- Також "виклик до військкомату" може наздогнати військовозобов'язаного в іншому місці чи області. Якщо, до прикладу, ТЦК встановить, що людина проживає не за місцем реєстрації, повістка "піде" за місцем її фактичного перебування.
- Водночас незаконним є вручення повістки поштою чи через смс-повідомлення. Адже повістку мають вручати особисто адресату. Вона вважається врученою лише тоді, коли людина розписалася в ній.