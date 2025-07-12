Хто має стати на військовий облік у 2025 році: правила для школярів та юнаків

У 2025 році на військовий облік мають стати всі юнаки віком від 17 до 25 років. Їх приписують до призовної дільниці та вносять дані до реєстру "Оберіг".

Про категорії осіб, які мають стати на військовий облік повідомляє NV, передає 24 Канал.

Дивіться також Військовий облік без черг і ТЦК: як працює автоматична система

Хто має стати на військовий облік?

У 2025 році на військовий облік маються стати, зокрема, чоловіки віком від 17 до 25 років. Їхні дані вносяться до реєстру "Оберіг" після приписки до призовної дільниці.

Приписка до дільниць відбувається з січня по березень кожного року. Інформувати учня про обов'язок стати на облік мають у школі. Якщо ж юнак не навчається, цим мають займатися органи місцевої влади, установи, організації або навіть ОСББ.

Як пише видання, у повістці школяра вказується конкретна дата, коли він має прибути до ТЦК і СП. Зараз такі повістки не надсилаються додому, їх передають особисто через заклади освіти.

Школярів ставлять на облік за місцем навчання або проживання. Якщо юнак не потрапив до ТЦК разом з однокласниками, він має зробити це самостійно у визначені терміни.

До слова, в Україні діє система автоматичної постановки на військовий облік, яка працює через взаємодію з держреєстрами та значно спрощує процес. Вона дозволяє ставати на облік без черг і відвідування ТЦК.