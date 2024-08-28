Ухилення від мобілізації та порушення законодавства: як ТЦК може покарати військовозобов'язаних

Усі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Однак порушення законодавства матиме серйозні наслідки, адже чоловіків можуть оштрафувати чи позбавити водійського посвідчення.

Як пояснили експерти ГО "Юридична сотня", нині існує чимало пунктів, яких мають дотримуватися військовозобов'язані. Щоб не порушувати закон, фахівці пояснили, яких правил дотримуватися і що може бути у разі порушення.

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Як можуть покарати ухилянтів

Чинне законодавство України вимагає від військовозобов'язаних дотримання норм:

за викликом з'являтися у ТЦК та СП за місцем та у час, зазначені у повістці;

надавати під час мобілізації (з подальшим відшкодуванням державою вартості) нерухомість, транспортні засоби та інше майно військовим формуванням, силам цивільного захисту;

проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;

військовозобов'язані та резервісти, які приписані до військової частини для проходження служби або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, зобов'язані з'явитися на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;

резервісти, які проходять службу у військовому резерві, зобов'язані з'явитися до частини у строки, визначені командирами частини;

військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки та розвідувальних органів України зобов'язані з'явитися за викликом керівників;

контрактники резерву служби цивільного захисту зобов'язані з'явитися за викликом керівників;

інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет, або в ТЦК та СП.

Якщо військовозобов'язаний не прибув до ТЦК за викликом через важливі причини, то протягом 3 днів він має повідомити про причини неявки. Керівник ТЦК та СП протягом 5 днів з дня отримання повідомлення зобов'язаний надіслати рекомендований лист з вимогою з'явитися до ТЦК.

Однак, якщо військовозобов'язаний ухиляється від виконання законодавства, то його можуть покарати. Так, ТЦК може звернутися до суду, щоб чоловіка обмежили у праві керувати транспортними засобами. Окрім того, громадянина можуть затримати й примусово доставити до військкомату.

За неоновлення даних та ухилення від мобілізації військовозобов'язаного також можуть оштрафувати на суму до 25,5 тисячі гривень.