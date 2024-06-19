Залишається ще доволі багато часу, – речник Міноборони сказав, як оновити свої дані

У застосунку Резерв+ з 18 червня доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу як і паперовий. Також у застосунку військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані.

Після оновлення даних, має згенеруватися QR-код, що замінить фізичний документ. Речник Міністерва оборони України Дмитро Лазуткін розповів 24 Каналу, що оновити дані можна за кілька хвилин за допомогою смартфона.

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Швидко та зручно

Відповідно до закону, з 18 травня впродовж 60 днів військовозобов'язані мають оновити свої дані. Зробити це можна або в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), або в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), або в застосунку Резерв+.

Необхідно вказати номер свого мобільного телефону, адресу фактичного місця проживання, адресу електронної пошти за наявності саме в кабінеті застосунку Резерв+.

Для оновлення даних залишається ще доволі багато часу. Якщо в перший день роботи в оновленому режимі були певні технічні моменти щодо можливості генерувати QR-код, то зараз все працює в робочому режимі,

– наголосив речник Міністерства оборони.

Військовозобов'язані, резервісти та призовники можуть оновити інформацію для себе швидко та зручно. Вже понад 650 тисяч людей згенерували собі QR-код. Загалом, за його словами, від початку запуску і функціонування застосунку його завантажило понад 2 мільйонів людей.

"Дехто чекав, поки з'явиться можливість згенерувати QR-код, і зараз підвищився темп. Багато з людей, хто завантажив цей за стосунок, вже авторизується. Останні дні цей процес рухається доволі швидко. Тому той, хто чекав появи QR-коду, зараз може виконати норму закону, яка набула чинності 18 травня", – відзначив Лазуткін.

Авторизація – за допомогою Bank ID

Водночас оновити дані, окрім через мобільний застосунок, можна у ТЦК та СП або в ЦНАП.

Проте відповідно до статистики, понад 1,6 мільйона людей вже зробили це у застосунку Резерв+. Ця кількість значно перевищує чисельність людей, які оновили дані в ТЦК та СП і в ЦНАП.

У застосунку користуються цією функцією переважно молоді люди. Для них це гарна можливість, не відволікаючись від своїх справ, виконати норму закону,

– підкреслив речник Міноборони.

У застосунку Резерв+ діє єдиний спосіб авторизації – за допомогою Bank ID. Розробники розглядали можливість авторизації іншими способами. Проте наразі зміни не відбулися.

"Bank ID після проведення певних аналітичних експертиз на сьогодні залишається найнадійнішим способом авторизації. Тому саме його залишили базовим. Всі інші варіанти розглядаються в робочому порядку, але найближчим часом змін не буде", – пояснив Дмитро Лазуткін.