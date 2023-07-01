Яку грошову допомогу можна отримати у випадку мобілізації та кому її не виплачують

Через воєнний стан в Україні мобілізують військовозобов'язаних чоловіків у від 18 до 60 років. Ті, хто підписують контракт з ЗСУ, можуть отримати грошову допомогу.

Водночас є категорії військовозобов'язаних, яким грошову допомогу не виплачують. У Міністерстві оборони України розповіли, як отримати допомогу у випадку підписання контракту з ЗСУ.

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Хто може отримати грошову допомогу

Грошова допомога виплачується один раз. Її сума становить: 21 472 гривень для осіб рядового складу, 24 156 гривень для осіб сержантського та старшинського складу та 26 840 гривень для осіб офіцерського складу.

Допомогу можуть отримати військові, які:

Приймаються на посади рядового складу строком на три роки;

Приймаються на посади сержантського та старшинського складу на три роки й більше;

Приймаються на посади офіцерського складу на рік і більше;

Призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу на п’ять років і більше після закінчення ВВНЗ.

Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.

Кому не виплачують допомогу

Є категорії військовим, які не можуть отримати виплату. Зокрема грошова допомога не виплачується: