Яку грошову допомогу можна отримати у випадку мобілізації та кому її не виплачують
1 липня 2023, 11:06Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони України
Через воєнний стан в Україні мобілізують військовозобов'язаних чоловіків у від 18 до 60 років. Ті, хто підписують контракт з ЗСУ, можуть отримати грошову допомогу.
Водночас є категорії військовозобов'язаних, яким грошову допомогу не виплачують. У Міністерстві оборони України розповіли, як отримати допомогу у випадку підписання контракту з ЗСУ.
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Хто може отримати грошову допомогуЗверніть увагу. Грошова допомога виплачується один раз. Її сума становить: 21 472 гривень для осіб рядового складу, 24 156 гривень для осіб сержантського та старшинського складу та 26 840 гривень для осіб офіцерського складу.
Допомогу можуть отримати військові, які:
- Приймаються на посади рядового складу строком на три роки;
- Приймаються на посади сержантського та старшинського складу на три роки й більше;
- Приймаються на посади офіцерського складу на рік і більше;
- Призначенні на посади сержантського, старшинського та офіцерського складу на п’ять років і більше після закінчення ВВНЗ.
Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.
Кому не виплачують допомогу
Є категорії військовим, які не можуть отримати виплату. Зокрема грошова допомога не виплачується:
- особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший на посаду сержантського та старшинського складу;
- особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу;
- особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.