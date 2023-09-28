Загальна мобілізація триває: чи можуть отримати відстрочку чоловіки, які самі виховують дітей

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Деякі чоловіки мають право на відстрочку за певними сімейними обставинами.

Зокрема, це стосується чоловіків, які самостійно виховують дитину до 18 років. Детальніше про це – розповіла адвокатка Зоряна Богдан.

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Чи можуть отримати відстрочку чоловіки, які самі виховують дітей

Згідно із законодавством, право на відстрочку від призову мають чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Для отримання такої відстрочки потрібно надати докази самостійного виховання дитини, бо сам по собі факт розірвання шлюбу з матір'ю дитини жодним чином не може свідчити про наявність підстав для відстрочки.

На жаль, на даний час непоодинокою є практика, коли подружжя умисно розривають шлюби з метою отримання вказаної підстави для відстрочки чоловіку. Водночас вони не усвідомлюють, що таким чином не доводиться факт відсутності участі матері у вихованні дитини чи наявність у батька статусу батька-одинака,

– зазначила адвокатка.

Крім того, також не підтвердить факту самостійного виховання дитини батьком знаходження матері за кордоном.

Які документи доводять, що чоловік виховує дитину самостійно

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Чи дають відстрочку, якщо морально не готовий воювати

Нещодавно юристка розповіла, що відстрочку від мобілізації за "психологічним станом" можуть надати лише за наявності висновку лікарської комісії. Тобто на підставі діагнозу.

Однак раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Пропонується доповнити статтю 23 "Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації" і додати у список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Але цей законопроєкт ще перебуває на ознайомленні у комітетах. Він може розглядатися як закріплення альтернативної служби для тих військовозобов'язаних, які не мають бажання воювати з особистих або релігійних переконань, але можуть виконувати роботи оборонного характеру.