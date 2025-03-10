Посилення мобілізації: кого з аспірантів не призивають, а хто не може отримати відстрочку

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Є певні обмеження у тому, кого можуть призвати до війська.

У квітні 2024 року Верховна Рада України внесла зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, які стосувались і аспірантів. Про це пише 24 Канал із посиланням на відповідний закон.

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Аспіранти можуть отримати відстрочку

Студенти та працівники вищих навчальних закладів не звільняються від служби, а просто отримують відстрочку. Зокрема, вони зможуть отримати відстрочку:

студенти вищих навчальних закладів віком до 30 років;

усі вчені з науковими званнями;

усі штатні викладачі;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;

здобувачі освіти зараховані до інтернатури.

Українське законодавство передбачає, що ухилятися від призову під час мобілізації через вступ до закладу освіти для отримання другої, третьої вищої освіти не вийде.

З 2025 року отримати відстрочку від мобілізації зможуть лише ті аспіранти, які навчаються на бюджетній основі. Тобто контрактникам залишалася лише заочна форма навчання, яка не надає права на відстрочку.

Ці зміни поки остаточно не ухвалили.Для підтвердження права на відстрочку необхідно мати такі документи:

паспорт

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення або військовий квиток);

довідка про навчання за денною формою (форма 20, яка надається вищим навчальним закладом);

повістка про виклик (якщо її видано).

Далі потрібно пройти ВЛК та отримати відстрочку.

Є випадки, коли відстрочка не діє

Існують винятки, коли аспіранта призвати до армії можуть достроково, зокрема, за особистою заявою. Відстрочка також анулюється, якщо він здобуває військову або суміжну з нацбезпекою професію.

Також аспірантів можуть призвати під час щорічних оперативних відправлень мобілізованих.