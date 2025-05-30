17 тисяч штрафу – недостатньо, – Казарін відповів, що треба змінити в мобілізації

Зараз Україна повинна не розглядати демобілізацію, а навпаки посилити процес мобілізації. Її можна реалізувати завдяки непопулярним рішенням.

Таку думку 24 Каналу висловив журналіст, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін, зауваживши, що цим повинен займатись не лише ТЦК. Ба більше, потрібно збільшити відповідальність для ухилянтів та забезпечити якісну військову підготовку.

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Що треба змінити в мобілізації

Журналіст зазначив, що загальну потребу для війська знають у Генеральному штабі Збройних Сил. У його ж роті рівень укомплектованості – дві третини. Зараз говорити про демобілізацію, на його думку, недоречно, адже в такому випадку війську потрібно додатково 200 тисяч людей.

Саме тому зараз потрібно зробити домобілізацію: укомплектувати бригади до 80 – 85% від особового складу. Тоді бригада буде мати набагато менше втрат на полі бою, ніж бригада, яка укомплектована на 50 – 60%.

Я хотів би, щоб у цьому році держава розв'язала хоча б це питання. Це збереже життя моїх побратимів і просто дозволить нам краще тримати оборону. Якщо для цього потрібні непопулярні рішення, то робімо непопулярні рішення,

– наголосив він.

Казарін пояснив, що Україні не потрібно робити мобілізацію справою лише ТЦК, які підпорядковуються Сухопутним військам. До цієї справи має бути дотична вся виконавча структура місцевої та центральної влади. Хоч це електорально непопулярний ресурс – модерувати мобілізацію, але наша країна не має іншого вибору.

Крім того, на мою думку, треба посилювати відповідальність за нехтування мобілізацією. Ця історія про 17 тисяч гривень штрафу, який сьогодні загрожує ухилянту, – цього недостатньо, давайте відверто,

– підкреслив журналіст.

Він додав, що також треба розв'язувати проблеми з навчанням на БЗВП та з управлінням військами, про які багато хто каже. Україна стримує ворога вже понад 3 роки, війна триває, тому українське військо має бути якісно підготовлене.

До речі, народний депутат, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвитку Федір Веніславський повідомив, що зараз мобілізація тримається на достатньому рівні, але порівняно з минулим роком – сповільнилась. Це відбулось на тлі ухвалення нового закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".