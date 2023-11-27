Мобілізація в Україні: як знайти собі місце в ЗСУ відповідно до своїх знань та умінь

27 листопада 2023, 12:01
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Джерело:

"Громадське"

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас ті, хто не хоче чекати призову, то можна знайти собі місце в ЗСУ самотужки.

Щодо спеціалізації у армії є два варіанти. Перший, коли вас розподіляє ТЦК туди, куди їм потрібно, а другий – ви знаходите підрозділ, у якому хочете воювати, і дивитися, які там є вакансії.

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Потрібно обрати професію

Можна навіть попроситися на посаду, де ви можете бути більш ефективним.

Кожна людина має певну професію в цивільному житті й може знайти собі відповідну вакансію у ЗСУ. Якщо ви вмієте робити щось, на що є попит, то буде простіше.

Усі підрозділи хочуть бути публічними, щоб їхню роботу бачили і їм допомагали. Якщо ви можете працювати з інформацією, маєте навички відеозйомки та монтажу, то ваші послуги знадобляться.

Якщо ж не одразу розумієте, ким можете бути та не вмієте нічого із того, чого там потребують, то обираєте те, чого можна навчитися. Наприклад, можна закінчити курси керування БпЛА в бойових умовах. Вам дадуть сертифікат, і якщо ви реально вмієте це робити, найімовірніше, вас поставлять на цю посаду. Бо оператори дронів дійсно в дефіциті.

З іншого боку, ніхто не приходить на фронт універсальним солдатом. Всього можна навчитись, але потрібно починати якомога раніше.

Зеленський анонсував важливі зміни у мобілізації

  • Володимир Зеленський анонсував важливі реформи у процесі мобілізації. Зокрема, він вже поставив певні задачі Головнокомандувачу ЗСУ та міністру оборони. 
  • Він наголосив на роботі ТЦК та ВЛК, а також демобілізації та мобілізації. Про це Зеленський сказав на пресконференції з президентом Латвії.
  • Він додав, що є деякі рішення ухвалили одразу. Водночас Зеленський наголосив, що хоче, аби люди розуміли увесь план дій – "куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили".

Автор: Вікторія Кульженко