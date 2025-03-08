Звільнення з військової служби: які існують підстави для цього у мобілізованих

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Однак існують певні підстави для звільнення зі служби тих, ого призвали на захист України.

Закон передбачає низку підстав для звільнення мобілізованих осіб під час воєнного стану, забезпечуючи справедливий і чіткий порядок. Про це пише 24 Канал із посиланням на відповідний закон.

Дивіться також Юристи пояснили, чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо дружина вагітна

Які підстави вагомі для звільнення

Положення містять підстави звільнення за віком, станом здоров’я, сімейними обставинами та іншими поважними причинами. Кожну з них потрібно розглянути детальніше.

Востаннє зміни до процесу мобілізації вносили у травні 2024 року.

Підстави для звільнення:

за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

на підставі висновку ВЛК про повну або тимчасову непридатність до військової служби з переглядом через 6 – 12 місяців;

у разі встановлення інвалідності (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі.

у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості використання їх на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

у зв’язку з обранням на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради юстиції, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради юстиції, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.

Сімейними або іншими поважними причинами вважаються:

військовослужбовиці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду на строк, зазначений у медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку;

дружина, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

на утриманні військовослужбовця перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, загальна сума якої перевищує суму виплат за три місяці.

військовослужбовці, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий із батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або записом про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень складається на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

військовослужбовці-усиновлювачі, які мають дитину (дітей), яка до усиновлення перебувала (була) сиротою (дітьми) або дитиною (дітьми), позбавленою піклування батьків (батьків) віком до 18 років, опікунами, піклувальниками, усиновителями, батьками-вихователями, піклувальниками, на утриманні яких перебуває дитина (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена ​​(позбавлених) піклування. піклування батьків, до 18 років;

виховання дитини-інваліда віком до 18 років військовослужбовцем, за відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати;

утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка має інвалідність 1 або 2 групи;

виховання військовослужбовцем тяжкохворої дитини, якій не встановлено інвалідність, за умови відсутності у таких осіб інших працездатних осіб, зобов’язаних за законом їх утримувати;

потреба в забезпеченні постійного догляду за дружиною (чоловіком) з інвалідністю I або II групи;

потреба в догляді за дружиною (чоловіком) з інвалідністю III групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей (кисті), стоп (стопи), одного з парних органів, або наявність у дружини (чоловіка) з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, дитячого церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів;

необхідність забезпечення постійного догляду за одним із батьків або батьками його дружини (чоловіка), які є інвалідами I або II групи, за умови відсутності інших членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення такої особи або якщо за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я постійного догляду потребують самі інші члени сім'ї першого або другого ступеня споріднення;

необхідність забезпечення постійного догляду за членом сім'ї другого ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю I або II групи, за умови відсутності в сім'ї такої особи інших членів сім'ї першого і другого ступеня споріднення або якщо за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я постійного догляду потребують самі інші члени сім'ї першого і другого ступеня споріднення;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, якщо над нею не встановлено опіку (піклування) інших осіб.

Мобілізація в Україні триває вже четвертий рік. Володимир Зеленський нещодавно підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації до 9 травня 2025 року.