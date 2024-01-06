Звільнення через інвалідність або сімейні обставини: що каже новий законопроєкт про мобілізацію

Кабінет Міністрів 25 грудня вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни до мобілізації. У документі нардепи внесли пропозиції стосовно окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Пропозиції також стосуються і звільнення військовослужбовців від мобілізації. Що пропонують змінити у новому законопроєкті про мобілізацію стосовно звільнення від служби у ЗСУ через інвалідність або сімейні обставини – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що буде зі звільненням від мобілізації для людей з інвалідністю

У законопроєкті про мобілізацію № 10378 мовиться, що військовослужбовці можуть бути звільнені від служби в армії під час проведення мобілізації й дії воєнного стану за станом здоров'я.

Зокрема, за пропозиціями законопроєкту, військовозобов'язаних можуть звільнити на підставі висновку або постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про непридатність до військової служби з переглядом через 6 – 12 місяців.

Крім того, у документі мовиться, що від служби в армії на час мобілізації й воєнного стану пропонують звільнити осіб з інвалідністю І чи II групи, якщо лише військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу.

Кого звільнять від служби через опіку над родичами на час воєнного стану

У законопроєкті про зміни до мобілізації пропонують уніфікувати перелік сімейних обставин та інших поважних причин для звільнення з військової служби, зокрема й стосовно догляду за членами своєї родини.

Під час воєнного стану документ включатиме такі причини для звільнення військовослужбовців через догляд за родичами:

утримання військовослужбовцем дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи віком до 18 років;

утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими МОЗ, але якій не встановлено інвалідність за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати;

наявність дружини або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовослужбовця для здійснення за ними догляду;

у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю I чи II групи, визнаною судом недієздатною;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I чи II групи, за умови, що така особа є членом сім'ї військовослужбовця першого ступеню споріднення та така особа з інвалідністю обрала військовослужбовця для здійснення за ними догляду;

необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною або чоловіком, дитиною, а також своїми батьками які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Хто може звільнитися від служби через опіку під час дії особливого періоду

У проєкті закону також пропонують внести зміни до переліку причин для звільнення від військової служби під час дії особливого періоду (окрім дії воєнного стану).

Під час дії особливого періоду законопроєкт включатиме такі причини для звільнення військовослужбовців через догляд за родичами:

утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати таке утримання;

виховання військовослужбовцем дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим комісією лікарсько-консультативною закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб, зобовʼязаних відповідно до закону їх утримувати;

наявність дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобовʼязаних відповідно до закону їх утримувати;

у звʼязку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобовʼязаних відповідно до закону їх утримувати;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю І чи II групи, за умови, що така особа є членом сімʼї військовослужбовця першого ступеню споріднення та відсутності інших членів сімʼї, які здійснюють постійний догляд;

необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя потребують постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Наразі ці пункти є лише пропозиціями, що викладені у законопроєкті. Цю ініціативу ще обговорюватимуть, змінюватимуть чи доповнюватимуть певні пункти, а вже потім голосуватимуть за остаточний варіант у Верховній Раді.