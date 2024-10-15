У ВР розповіли, як змінилась ситуація з мобілізацією

Мобілізаційні процеси в Україні тривають. Через активний наступ росіян, виникає потреба постійно поповнювати та збільшувати особовий склад ЗСУ.

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів 24 Каналу, що Україні важливо мати ресурс для того, щоб і укомплектовувати старі, і формувати нові бригади. Є підрозділи, які героїчно б'ються вже давно, але замінити їх нема кому.

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Збільшення військ

Роман Костенко зауважив, що Силам оборони необхідно більше людей, щоб можливо було проводити ротації.

Тоді одна бригада мінятиме іншу, йтиме на відпочинок та проводитиме бойове злагодження, щоб із досвідом та у повному бойовому складі заходити на позиції,

– сказав секретар парламентського комітету.

За його словами, ми зараз у ситуації, коли мобілізація триває не так, як би хотілось. Вона не повністю налагоджена, тому доводиться вибирати, або формувати нові підрозділи, щоб були резерви, або укомплектовувати старі.

Зверніть увагу! Командир 13 бригади Нацгвардії "Хартія" вважає, що мобілізаційний вік в Україні треба знизити до 21 року. Він пояснив це тим, що чим більше зараз воюватиме молоді, тим швидше вдасться створити професійну армію, щоб далі було легше у війні.

Військове командування часто приймає рішення, розподіляти ресурси так, щоб вдавалось створювати та наповнювати бригади.

Зараз тривають деякі непопулярні дії, щоб покращити процеси. Як би хто до цього не ставився, але питання мобілізації, підготовки людей та їх забезпечення – це виживання країни, а не особисті амбіції,

– висловився Костенко.

Він додав, що необхідно, щоб люди й на фронті, і в тилу були залучені до захисту нашої країни.