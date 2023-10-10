Мобілізація в Україні: хто може перевіряти документи у цивільних та вручати повістки
Джерело:Мністерство юстиції
В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Повістки можуть вручати у публічних місцях, проте є певні нюанси у тому, хто може це робити, та які документи він повинен мати.
Не всі співробітники ТЦК та СП мають право перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних. Саме тому вони патрулюють спільно з представниками Нацполіції.
Дивіться також Відразу відправляють на передову й блокують карти: найпоширеніші міфи про мобілізацію
Хто може перевіряти документи
Перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних можуть лише уповноважені представники:
- Національної поліції України,
- Служби безпеки України,
- Національної Гвардії України,
- Державної прикордонної служби України,
- Державної міграційної служби України,
- Державної митної служби України,
- Збройних сил України;
Які документи можна вимагати у цих представників
Відповідно до українського законодавства, поліцейські та працівники ТЦК на вимогу про перевірку документів, повинні надати їх.
Звертаючись до людини для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:
- назвати своє прізвище, посаду, службове звання;
- пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу;
- дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;
- назвати підставу перевірки.
Водночас він не зобов'язаний передавати своє посвідчення, а навпаки має тримати його у руках.
Які документи можна вимагати у працівників ТЦК
Громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.
Уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу особи зобов’язані показати:
- наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);
- службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;
- наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;
- назвати підставу перевірки.
Хто має право вручити повістку
Повістку необов’язково має вручати працівник ТЦК та СП. Таким чином право на це мають:
- представники органу СБУ;
- представники підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
- представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
- керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;
- управителі багатоквартирних будинків.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Частина військовозобов'язаних можуть повторно отримати повістку. ТЦК та СП можуть повторно вручити повістку, якщо чоловік раніше добровільно приходив до ТЦК, стоїть на обліку, але не був мобілізований; якщо військовозобов'язаний проходив ВЛК понад рік тому; для перевірки облікових даних; для перевірки даних про заброньованого працівника; для перевірки обставин на відстрочку; для мобілізації.
- Відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Мобілізації такий військовозобов'язаний не підлягає у разі, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які відповідно до закону повинні їх утримувати.
- Повістка вважається врученою лише тоді, коли вона підписана самим військовозобов'язаним. Тому працівники ТЦК повинні передавати документ особисто в руки. Це означає, що працівники ТЦК не можуть лишати повістку у поштовій скриньці або передавати її через родичів. У такому випадку вона не має юридичної сили.