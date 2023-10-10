Мобілізація в Україні: хто може перевіряти документи у цивільних та вручати повістки

В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Повістки можуть вручати у публічних місцях, проте є певні нюанси у тому, хто може це робити, та які документи він повинен мати.

Не всі співробітники ТЦК та СП мають право перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних. Саме тому вони патрулюють спільно з представниками Нацполіції.

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Хто може перевіряти документи

Перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних можуть лише уповноважені представники:

Національної поліції України,

Служби безпеки України,

Національної Гвардії України,

Державної прикордонної служби України,

Державної міграційної служби України,

Державної митної служби України,

Збройних сил України;

Які документи можна вимагати у цих представників

Відповідно до українського законодавства, поліцейські та працівники ТЦК на вимогу про перевірку документів, повинні надати їх.

Звертаючись до людини для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:

назвати своє прізвище, посаду, службове звання;

пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу;

дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;

назвати підставу перевірки.

Водночас він не зобов'язаний передавати своє посвідчення, а навпаки має тримати його у руках.

Які документи можна вимагати у працівників ТЦК

Громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.

Уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу особи зобов’язані показати:

наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);

службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;

наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;

назвати підставу перевірки.

Хто має право вручити повістку

Повістку необов’язково має вручати працівник ТЦК та СП. Таким чином право на це мають:

представники органу СБУ;

представники підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;

управителі багатоквартирних будинків.

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