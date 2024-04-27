Мобілізація в Україні: повний список документів, які потрібно взяти з собою до ТЦК
27 квітня 2024, 16:48Читать новость на русском
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть викликати до ТЦК, тож важливо знати, що потрібно взяти з собою.
Військовозобов'язані протягом 60 діб із моменту набуття чинності нового закону посилення мобілізацію, тобто з 18 травня повинні з'явитись до ТЦК для уточнення даних. 24 Канал розповідає, які документи потрібно мати з собою.
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Перелік документів
Відповідно до закону, громадяни, які мають намір відвідати ТЦК, повинні принести із собою оригінали та копії таких документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- військово-обліковий документ;
- медичні документи;
- посвідчення водія (у разі наявності);
- інформація про освіту;
- документи про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю (якщо є);
- документи, які підтверджують право на відстрочку (якщо є у наявності).
Кого можуть зняти з військового обліку
- У Міноборони України пояснили, кого можуть зняти або виключити з військового обліку. Також розповіли, хто матиме відстрочку від мобілізації.
- Згідно з новим законом про мобілізацію №10449, зняття з обліку передбачено для кількох категорій. Зокрема,пПризовників, які досягли 25-річного віку, призвані, направлені чи прийняті на військову службу, пройшли базову загальновійськову підготовку, направлені на альтернативну (невійськову) службу.
- Військовозобов'язаних, які вибули в іншу місцевість України та стали на військовий облік за новим місцем проживання, призвані чи прийняті на військову службу, направлені на альтернативну (невійськову) службу, зараховані до військового оперативного резерву.