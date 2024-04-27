Мобілізація в Україні: повний список документів, які потрібно взяти з собою до ТЦК

27 квітня 2024, 16:48
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В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть викликати до ТЦК, тож важливо знати, що потрібно взяти з собою.

Військовозобов'язані протягом 60 діб із моменту набуття чинності нового закону посилення мобілізацію, тобто з 18 травня повинні з'явитись до ТЦК для уточнення даних. 24 Канал розповідає, які документи потрібно мати з собою. 

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Перелік документів

Відповідно до закону, громадяни, які мають намір відвідати ТЦК, повинні принести із собою оригінали та копії таких документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • військово-обліковий документ;
  • медичні документи;
  • посвідчення водія (у разі наявності);
  • інформація про освіту;
  • документи про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю (якщо є);
  • документи, які підтверджують право на відстрочку (якщо є у наявності).

Кого можуть зняти з військового обліку

  • У Міноборони України пояснили, кого можуть зняти або виключити з військового обліку. Також розповіли, хто матиме відстрочку від мобілізації.
  • Згідно з новим законом про мобілізацію №10449, зняття з обліку передбачено для кількох категорій. Зокрема,пПризовників, які досягли 25-річного віку, призвані, направлені чи прийняті на військову службу, пройшли базову загальновійськову підготовку, направлені на альтернативну (невійськову) службу.
  • Військовозобов'язаних, які вибули в іншу місцевість України та стали на військовий облік за новим місцем проживання, призвані чи прийняті на військову службу, направлені на альтернативну (невійськову) службу, зараховані до військового оперативного резерву.

Автор: Вікторія Кульженко