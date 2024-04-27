Мобілізація в Україні: повний список документів, які потрібно взяти з собою до ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть викликати до ТЦК, тож важливо знати, що потрібно взяти з собою.

Військовозобов'язані протягом 60 діб із моменту набуття чинності нового закону посилення мобілізацію, тобто з 18 травня повинні з'явитись до ТЦК для уточнення даних. 24 Канал розповідає, які документи потрібно мати з собою.

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Перелік документів

Відповідно до закону, громадяни, які мають намір відвідати ТЦК, повинні принести із собою оригінали та копії таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (у разі наявності);

інформація про освіту;

документи про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю (якщо є);

документи, які підтверджують право на відстрочку (якщо є у наявності).

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