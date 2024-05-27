Які є покарання і штрафи, якщо у чоловіка немає з собою військового квитка: адвокат пояснив

Після того, як в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, військовозобов'язані громадяни мають носити з собою військово-обліковий документ. У разі відсутності цього документа на громадянина можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Окрім того, за новим законом про мобілізацію, представник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки також може виписати чоловіку без військового квитка з собою повістку. Що треба знати про штрафи та покарання за відсутність з собою військово-облікового документа – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що буде, якщо не мати військовий квиток з собою

Український адвокат Роман Сімутін зазначив, що відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлюється обов'язок для всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського.

Відсутність з собою або відмова пред'явити військово-обліковий документ буде прямим порушенням вимог згаданого закону, що є наслідком притягнення до адмінвідповідальності – порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене в особливий період. Тобто штраф від 17 000 до 25 500 гривень,

– пояснив він.

Водночас Сімутін підкреслив, що існує також й інша ситуація. Зокрема, якщо поліцейський виявить, що громадянину раніше вручалась повістка, але той не з'явився до ТЦК, або встановить інше порушення правил військового обліку, то він матиме право затримати та доправити таку особу до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Там очільник ТЦК виносить стосовно цієї особи постанову про притягнення за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Ви повинні пам'ятати – поліцейський може тільки виявити порушення, а рішення щодо винесення постанови та накладення штрафу приймає виключно очільник ТЦК", – додав адвокат.

Починаючи з 18 травня, українські громадяни, у яких під час перевірки буде виявлено відсутність військово-облікового документа, можуть зіткнутися зі штрафними санкціями з боку ТЦК. Зокрема, чоловікам мають право виносити постанови та накладати штрафи у розмірі до 25 500 гривень.