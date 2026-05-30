Чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю у 2026 році: що треба знати про свої права

Питання мобілізації людей з інвалідністю залишається одним із найактуальніших під час дії воєнного стану в Україні. Законодавство передбачає низку гарантій, які захищають таких громадян від призову на військову службу.

Однак для цього важливо правильно оформити документи та оновити облікові дані. Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Чи законна мобілізація людини з інвалідністю?

Відповідно до законодавства України, особи з інвалідністю не підлягають призову під час мобілізації. Це правило поширюється на громадян з усіма групами інвалідності за умови, що їхній статус офіційно підтверджений у встановленому порядку.

Водночас на практиці людина з інвалідністю може отримати виклик до ТЦК для уточнення військово-облікових даних або перевірки документів. Сам факт цього не означає мобілізацію.

Особливу увагу слід приділити актуальності документів. Якщо відомості про інвалідність не внесені до відповідних реєстрів або громадянин не повідомив про зміни свого статусу, можуть виникати додаткові питання щодо військового обліку.

Які права мають люди з інвалідністю?

Люди з інвалідністю мають право на звільнення від мобілізації, захист від примусового направлення на військову службу та збереження соціальних гарантій. Йдеться про пенсійні виплати, державну допомогу та інші види соціальної підтримки.

Якщо людина з інвалідністю офіційно працевлаштована, роботодавець зобов’язаний забезпечити належні та безпечні умови праці. Закон також передбачає можливість скороченого робочого часу, дистанційної роботи або інших форм адаптації робочого місця відповідно до стану здоров’я працівника.

Окремі гарантії мають і громадяни, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю. За наявності підтверджувальних документів вони можуть отримати право на відстрочку від мобілізації.

Які документи потрібно мати?

Щоб підтвердити право на звільнення від мобілізації, необхідно підготувати пакет документів:

довідку або витяг про встановлення інвалідності;

медичні висновки та епікризи;

військово-обліковий документ;

висновок військово-лікарської комісії (за потреби);

документи про догляд за особою з інвалідністю, якщо йдеться про відстрочку для опікуна.

Фахівці радять зберігати копії всіх документів та перевіряти, чи актуальні дані внесені до державних реєстрів. Це допоможе уникнути зайвих викликів до ТЦК

