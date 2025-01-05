Мобілізація у січні 2025: які є види повісток та що вони означають

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан та загальна мобілізація населення. Відповідно до українського законодавства, повістки можуть отримати громадяни віком від 18 до 60 років.

Які існують види повісток та що означає кожен з них – розповідає 24 Канал. Варто зазначити, що мобілізацію та дію воєнного стану в Україні було продовжено строком на 90 днів – тобто до 7 лютого 2025 року.

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Які існують види повісток

Станом на сьогодні в Україні існує три види повісток, які можуть отримати громадяни:

повістка для уточнення даних. Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо;



Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо; повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти медичне обстеження. Варто зазначити, що до повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці також буде вказаний висновок ВЛК про придатність чи непридатність до військової служби;



Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти медичне обстеження. Варто зазначити, що до повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці також буде вказаний висновок ВЛК про придатність чи непридатність до військової служби; мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Також існують повістки для призову на строкову військову службу. Однак зараз в Україні такі повістки не видають, адже призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію.

До слова, військовозобов'язані українці, які раніше мали статус обмежено придатних, мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). За законом, це потрібно зробити до 5 лютого 2025 року.