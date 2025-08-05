В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Правила взяття на військовий облік зазнали змін.

Зокрема, пункт 21 постанови КМУ 1487 змінили для можливості надання статусу військовозобов'язаний призовникам із 25 років. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися правила взяття на військовий облік?

Внаслідок змін в українському законодавстві у строк 30 днів після досягнення призовниками 25-річного віку без їх виклику ТЦК вносять дані до реєстру "Оберіг" щодо зняття з військового обліку призовників та взяття на облік військовозобов'язаних.

Одночасно відбувається присвоєння військового звання солдат (матрос) запасу та зазначення другої категорії запасу.

Проте внутрішньо переміщені особи (ВПО) обов’язково самостійно мають з’явитися в ТЦК для взяття на облік за місцем проживання незалежно від того, чи стали вони на облік ВПО у відповідних органах – це передбачено пунктом 21 в новій редакції.

Також нагадаємо, що у 2025 році на військовий облік мають стати всі юнаки віком від 17 до 25 років. Їх приписують до призовної дільниці та вносять дані до реєстру "Оберіг".